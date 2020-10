Ha trovato il suo primo gol in Champions al debutto e ora, Akpa Akpro, si gode il momento con la sua Lazio. A parlare dell’ex Tolosa e Salernitana, ora, sono i due fratelli, Jaques e Jean-Louis, a Gianlucadimarzio.com: ”Come abbiamo festeggiato la prima rete? Niente di eclatante, ci siamo sentiti in videochiamata tutti e tre, abbiamo parlato della partita. Da piccoli pensavamo solo al pallone, litigavamo per quello, anche alla play. Appena ha iniziato a camminare, Jean-Daniel ci ha sempre seguiti in campo per vederci giocare. Non aveva molta altra scelta. Lo chiamavamo Choupa perché aveva la testa grande come ora e il corpo piccolo”.



LA STORIA - “Nostro padre lavorava in Africa, la mamma ha fatto enormi sacrifici per noi. Vivevamo in un quartiere difficile, ma ha sempre reso tutto naturale, è una grande donna. Anche Jean-Daniel ha dovuto rinunciare a molto è andato via di casa molto presto, non ha vissuto l’adolescenza dei suoi coetanei. Non ha festeggiato molti dei suoi compleanni perché doveva allenarsi. Ma ha visto noi e nostra madre fare le stesse cose, per lui era normale. Frattura al bacino? Quel periodo è stato complicato, gli ho detto che quello che gli era successo lo avrebbe reso più forte. E così è stato. Non mi sorprende quello che è riuscito a fare. Lazio? Quando ha saputo dell’interesse della squadra era felicissimo. Verremo a Roma, promesso”.