Lazio al tavolo col Verona per Casale. Si tratta per un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il club biancoceleste voglia provare l'affondo decisivo per regalare il rinforzo difensivo a Sarri, a maggior ragione ora che si è concretizzato l'addio di Vavro.