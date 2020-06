Lazio, tutti i nomi per la difesa: in vista della prossima stagione la società sta pensando ad alcuni innesti nel reparto arretrato. Stefan Radu avrà un anno in più, il solo Acerbi sembra certo di rimanere, viste le molte offerte che stanno arrivando per il brasiliano Luiz Felipe.



TUTTI I NOMI DEL MERCATO LAZIO - La scommessa sarà Adryelson, dalla Serie B brasiliana. Un nome alla Luiz Felipe, che la Lazio vorrà valorizzare. Come riporta Cittaceleste.it, per la Champions League il ds Igli Tare vuole rinforzare il reparto arretrato con Marash Kumbulla del Verona: il presidente Setti chiede 30 milioni, le parti ne stanno parlando.