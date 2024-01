Lazio, Alexsander non arriverà a gennaio: il motivo e gli scenari per giugno

Alexsander, centrocampista del Fluminense, in odore di Lazio, non arriverà a gennaio a Roma. Il club di Lotito infatti non ha un posto libero da extracomunitario e non potrà tesserare ora il brasiliano.



COME FUNZIONA - Il regolamento in vigore per la Serie A recita: le società in possesso del titolo di partecipazione al Campionato di Serie A che, alla data del 30 giugno 2023, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero a condizione che:



- uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2023, o che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E., o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2023;



- uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.



Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2023/24 che, alla data del 30 giugno 2023 non avranno calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loto calciatore, calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserate.



FUTURO - Diverso il discorso per la prossima estate quando i biancocelesti potranno tornare alla carica per il talento verdeoro classe 2003. La valutazione che ne fa il club brasiliano è di 15 milioni di euro ma la Lazio puntava ad abbassarla.