Ormai è corsa a due per il nuovo attaccante della Lazio. Kostic rimane sempre in pole. In giornata ci sarà un altro contatto con l'Eintracht Francoforte. Come riporta Il Corriere dello Sport, al momento il club biancoceleste non va oltre i 15 milioni di offerta, ancora poco per i tedeschi. Kostic troverà anche Milinkovic in nazionale e chissà che non possa rientrare insieme a lui a Formello dopo la sosta. L'accordo col classe '92 già c'è: minimo un quadriennale da 2,5 milioni l'anno. Nel frattempo il piano b è Zaccagni per il quale servirebbero circa 10 milioni di euro. Il giocatore piace da diversi mesi, ma manca ancora l’affondo con l’Hellas. Se salta Kostic ci sarà un tentativo in extremis per il classe ’95.