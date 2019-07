Visite mediche in ritardo, ma alla fine Denis Vavro ce l'ha fatta: il suo primo giorno da difensore della Lazio - non ancora ufficialmente - parte con le visite mediche di rito nella clinica di riferimento, la Paideia. Iniziate in ritardo: non in mattinata, dal momento che il difensore oramai ex Copenaghen si è presentato in clinica alle ore 13.



VAVRO LAZIO - Tutta colpa di un aereo: il ritardo sulla tabella di marcia è dovuto ad un volo perso, che ha fatto slittare le visite mediche previste di qualche ora. Il compagno di nazionale di Skriniar è arrivato in clinica con il team manager della Lazio, maglietta scura e cappellino, pronto la nuova avventura.