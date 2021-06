Sono stati giorni tribolati in casa. Tra annunci troppo anticipati e qualche rallentamento, Maurizioè pronto a prendere il posto di Simonesulla panchina biancoceleste. Biennale con opzione per il terzo anno aaffatto impossibili, che potrebbero assicurare all’ex Juve praticamente quanto richiesto inizialmente, ovvero 4 milioni.In attesa dell’ufficialità, il quasi nuovo allenatore della Lazio ha già avanzato le sue richieste ain ottica mercato. Tra queste ultime vi è senza dubbio un terzino. Il nome più caldo non può non essere Elseid. Il classe ’94 albanese è un pupillo di Sarri. In scadenza col, Hysaj ha uno stipendio pienamente nei parametri Lazio (1,6 milioni di euro) e avendo 27 anni potrebbe assicurare un buon rendimento per diverse stagioni, giocando sia a destra che a sinistra. Tutti gli indizi portano a lui, ma al momento sembra che Tare non si sia fatto ancora vivo con l’entourage del calciatore.Discorso diverso invece per Charalampos. Il terzino greco è più che un’idea visto che a differenza di Hysaj, per lui un contatto colc’è stato, ma quando sembrava fosse fatta per il rinnovo di. In attesa del via libera o meno di Sarri, Lykogiannis piace, ma Giulini, a differenza di quanto emerso qualche settimana fa, non accetterà contropartite come. Quest’ultimo non interessa ai sardi, nonostante in panchina ci sia il suo ex allenatore alla Spal, LeonardoInfine, per l’out mancino ecco il sogno: si tratta di. Aldall’estate 2016, l’esterno spagnolo è stato allenato nella stagione 2018-19 proprio da Sarri, ed era un titolarissimo del suo 4-3-3. 39 partite quell’anno, tutte da titolare. Nel finale di stagione perse il posto per un infortunio alla coscia che non gli permise di arrivare al 100% e giocare dal 1’ la finale divinta contro l’. È gestito dallo stesso agente di Sarri,, e non è da escludere che nei giorni scorsi si sia parlato anche del classe ‘90 nelle telefonate e negli incontri a Formello econ Tare.