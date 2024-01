Lazio su Ikoné: la richiesta della Fiorentina

Asse di mercato all'orizzonte fra Lazio e Fiorentina? Secondo quanto scrivono i colleghi del Corriere dello Sport, è possibile. E questo perché i biancocelesti sono in questo momento di un esterno d'attacco da poter regalare a Maurizio Sarri, possibilmente a costi contenuti. Ecco che dunque gli occhi di Claudio Lotito sono caduti anche su Jonathan Ikoné, esterno alto della Fiorentina arrivato a Firenze nell'inverno del 2022 dal Lille per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.



BLINDATO - Non un'operazione facile già in partenza, almeno allo stato attuale. La Fiorentina, in questo momento, ha due esterni contati (viste le tante assenze e i giocatori ancora non al meglio): Brekalo e appunto, il francese. Motivo per cui la società gigliata non ha alcuna intenzione di privarsi del classe '98 a prezzo di saldo, nonostante il rendimento fin qui non sia stato esaltante. La Fiorentina se ne priverà solamente di fronte ad una cifra vicina ai 10 milioni di euro e ha già fatto sapere il suo entourage che non saranno fatte eccezioni. La Pista è dunque piuttosto complessa.