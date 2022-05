Sarri vorrebbe Allan alla Lazio. Allan vorrebbe tornare a lavorare con Sarri. Ma tra queste due volontà reciproche c'è l'Everton di mezzo. Secondo il Corriere dello Sport il calciatore sta spingendo per liberarsi a zero questa estate, anche se il suo contratto scadrà solo nel 2023, ma la società inglese deve fare bene i suoi conti.



IToffees hanno prelevato il centrocampista brasiliano dal Napoli per 28 milioni di euro nel 2020. Lui però in Premier non ha mai ingranato agli stessi livelli a cui aveva abituato all'ombra del Vesuvio. Non si è ambientato a pieno - nonostante le 31 presenze di quest'anno non autorizzino a definirlo "ai margini della rosa" - e vorrebbe cambiare aria. Il tecnico biancoceleste lo accoglierebbe a braccia aperte, soprattutto se dovvesse dire addio a Milinkovic. Ma c'è anche un altro aspetto da considerare. Se si troverà un accordo con i Blues di Liverpool, bisognerà poi discutere di un nuovo ingaggio con la Lazio. Al momento in Inghilterra il 31enne guadagna circa 4 milioni, che i capitolini non possono affatto garantirgli. Operazione difficile già in partenza quindi. E anche le buone intenzioni di ritrovarsi a lavorare assieme devono sottostare alle fredde necessità economiche.