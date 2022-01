A Formello scatta l'allarme Covid. Giro di tamponi oggi per la Lazio a seguito del quale sono emerse 6 positività accertate. Non ci sono comunicazioni ufficiali in merito all'identità di calciatori o staff. Da registrare però l'assenza per l'allenamento pomeridiano di André Anderson, Hysaj, Basic e Reina. Sarri ha aggregato dalla primavera Floriani, Bertini e Furlanetto per poter effettuare le prove tattiche in vista della sfida di sabato contro la Salernitana. I controlli saranno ripetuti domani su tutta la rosa per ulteriori verifiche e capire se ci saranno defezioni per la trasferta di campionato.