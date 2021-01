Aggiornamento ore 16:55 - Intanto sono andate in scena le prove tattiche. In base a queste ultime Strakosha è in vantaggio su Pepe Reina. Davanti a lui recupera Luiz Felipe il quale agirà sul centrodestra, con Hoedt al centro e Acerbi sul centrosinistra. Un solo cambio sulla linea mediana rispetto al pareggio contro il Genoa. Leiva, squalificato, verrà sostituito da Escalante. L’ex Eibar è in vantaggio su Cataldi e il rientrante Parolo. Ai suoi lati spazio a Milinkovic e Luis Alberto, mentre sulle fasce gli ormai soliti straordinari per Lazzari e Marusic. Infine, nell’attacco senza Immobile gli indiziati principali per una maglia da titolare sono Pereira e Caicedo. Muriqi pronto a subentrare. Presenti questo pomeriggio anche Leiva e Lulic. Entrambi hanno effettuato il riscaldamento con la squadra per poi passare ad un lavoro differenziato. Il capitano rispetto ai giorni scorsi ha effettuato gli allunghi con gli scarpini, non con le scarpe da ginnastica.



Probabile formazione:



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Caicedo.

A disp.: Reina, Alia, Patric, Franco, Radu, Armini, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Djavan Anderson, Raul Moro, Muriqi. All.: Inzaghi.



La Lazio sotto la continua pioggia di Formello è scesa in campo alle ore 16:00. I biancocelesti devono preparare la sfida contro la Fiorentina prevista per domani alle ore 15:00 allo stadio Olimpico. Pronti via però è scattato subito un allarme per Inzaghi. Il tecnico piacentino rischia seriamente di non avere a disposizione Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste infatti non si sta allenando sul secondo campo del Lazio Training Center.