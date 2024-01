Lazio, allarme in porta per il derby: Provedel ha la febbre

Tommaso Fefè

È scattato l'allarme a 24 dal derby a Formello per le condizioni di Provedel. Il portiere della Lazio ha la febbre. Questa mattina non si è allenato e ora lo staff biancoceleste sta valutando se provare a farlo scendere in campo per la rifinitura nel pomeriggio o tenerlo a riposo. Mandas e Sepe scaldano intanto i guantoni, per quello che potrebbe - per uno di loro - potrebbe essere un esordio da brividi. Ma fino all'ultimo in casa biancoceleste si cercherà di capire se il numero 94 riuscirà a smaltire in tempo l'attacco influenzale. Già in passato l'estremo difensore aveva accusato stati febbricitanti proprio a ridosso di precedenti stracittadine salvo poi riuscire a stringere i denti e scendere in campo ugualmente.