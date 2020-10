Era il giocatore della Lazio maggiormente in forma in questo inizio di stagione, ma anche lui è stato costretto a fermarsi. Si tratta ovviamente di Manuel Lazzari. Da ieri pomeriggio è circolata l'indiscrezione che l'esterno destro biancoceleste abbia lasciato il ritiro dell'Italia per un fastidio al flessore. Inzaghi incrocia le dita e spera che si tratti al massimo di una contrattura, altrimenti perderà l'ex Spal minimo per le sfide contro Sampdoria e Borussia Dortmund. Intanto, considerando anche l'infortunio di Marusic, sulle fasce sono rimasti solamente Fares e Djavan Anderson.