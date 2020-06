Allarme Milinkovic-Savic in casa Lazio: secondo quanto raccolto da calciomercato.com, infatti, alle 18 odierne è prevista una radiografia al ginocchio per Sergej Milinkovic-Savic presso la clinica Paideia di Roma. Possibile problema fisico accusato negli ultimi giorni: il club biancoceleste è in ansia e attende notizie dagli esami in programma nel pomeriggio. Per gli uomini di Simone Inzaghi il primo impegno ufficiale è in programma mercoledì 24 giugno a Bergamo contro l'Atalanta.



STOP - Intanto, sono già numerosi gli infortuni accusati dai calciatori di Serie A alla ripresa degli allenamenti dopo lo stop coronavirus. Dalla gonalgia al ginocchio di Deiola alla lesione al soleo di Ibrahimovic, passando per la microfrattura al polso di Pau Lopez e la distrazione del muscolo della coscia di Manolas.