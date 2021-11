Il pomeriggio di ieri si è trasformato quasi in un incubo per la Lazio. La conferma dell’assenza di Immobile con la Juventus seguita dall’infortunio di Pedro hanno messo a dura prova la pazienza di Sarri. Lancio lungo, contrasto con Radu e giù a terra. Poi le cure dello staff medico e il rientro claudicante anzitempo negli spogliatoi. In più, una dinamica dell’infortunio che faceva pensare ad una distorsione, non proprio il massimo a tre giorni dal match.



PEDRO C’È – Nella tarda mattinata di oggi invece è arrivata la diagnosi: trauma contusivo. Ottima notizia che ha dato il via libera alla punta spagnola per tornare in campo con i compagni già nel pomeriggio. Pedro a conferma di ciò è comparso subito dalle 15:00 sul manto erboso centrale del Lazio Training Center per prendere parte alla seduta di antivigilia della gara. Il sospiro di sollievo per Pedro segue quello di ieri per Lazzari, rientrato nel momento giusto considerando l’assenza di Marusic causa Covid per la quale era scaturito un allarme anche sulle fasce.