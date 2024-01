Lazio, allenamento aperto in vista del derby di Coppa: cori per caricare i giocatori VIDEO

Porte aperte ai tifosi oggi a Formello, quartier generale della. Circadella squadra di Sarri dalle tribune del campo Fersini (dove abitualmente giocano Primavera e femminile). Un "regalo" della società, che oggi compie 124 anni, ai tifosi. Cori e tanto rumore per caricare i giocatori in vista del derby di domani contro la Roma. Dopo una ventina di minuti sono rientrati e hanno poi fatto la solita seduta di rifinitura a porte chiuse sugli altri campi da allenamento. La preoccupazione più importante riguarda le condizioni di Provedel, che ha la febbre e potrebbe non farcela in porta.