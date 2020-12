L'anno sta per finire, ma la Lazio non si ferma nel proprio quartier generale. II biancocelesti anche stamani hanno archiviato un allenamento tecnico. Tanto possesso palla e in seguito anche una buona fase atletica poiché bisogna recuperare la forma migliore dopo i cinque giorni di riposo post Milan. Stesso lavoro di ieri per Senad Lulic. Il capitano è stato seguito dal preparatore Fonte in diversi allunghi sui 50 metri.



Ancora in gruppo Acerbi e Lucas Leiva, a questo punto recuperati per la sfida contro il Genoa. Non si sono visti nuovamente Luiz Felipe, acciaccato, e Correa ai box per un'elongazione al soleo. Sempre il soleo blocca Fares almeno fino a metà gennaio per uno stiramento e infine out anche Parolo. Il 35enne si era fermato lo scorso 17 dicembre a causa di un trauma alla caviglia.