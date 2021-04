Secondo allenamento della settimana per la Lazio, stavolta col gruppo quasi al completo. Inzaghi ha cominciato a preparare la sfida contro il Genoa prevista domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico anche se per vedere qualcosa di tattico bisognerà attendere almeno altri due giorni.



DUE RITORNI A META' - Nel frattempo nell’allenamento pomeridiano odierno fin da subito si sono visti in gruppo Caicedo e Luiz Felipe. Per entrambi si è trattato di una seduta a mezzo servizio. Riscaldamento con i compagni per entrambi, poi l’attaccante ecuadoregno ha effettuato degli allunghi sui 50 metri mentre il difensore brasiliano il solito allenamento differenziato.



Un allenamento prettamente tecnico quello odierno per il resto della squadra. Riscaldamento basato su mobilità articolare e circuiti con trasmissione del pallone. Poi largo ad un'esercitazione di possesso palla fluo vs arancioni con tre jolly blu (uno per reparto), e infine azioni con conclusione in porta per chi non ha giocato contro il Milan. Assenti quest'oggi Lucas Leiva e Andreas Pereira, così come Acerbi. Il Leone in questa settimana verrà gestito poiché squalificato contro il Genoa. Infine, out Escalante ancora infortunato e Armini impegnato con la Primavera nella finale di Coppa Italia.