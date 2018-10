Sarà una sfida-vendetta, con le immagini dell'ultimo Lazio-Inter che sono state propinate ai giocatori in tutte le salse, in questi giorni, a Formello. Come riporta il Messaggero, la Lazio arriva a questo lunedì di massima allerta meteo (scuole chiuse a Roma, anche il match è a rischio rinvio) non al top. Immobile ci dovrebbe essere, ma l'allerta, stavolta, è legata ai due allenamenti consecutivi saltati dall'attaccante. Rimasto in palestra, è alle prese con un leggero affaticamento. Contro l'Inter dovrebbe esserci, al contrario di Leiva, che ha un problema all'adduttore destro, al suo posto potrebbe giocare Badelj (che rientra a sua volta da un infortunio). Più che allerta meteo, allerta infermeria.