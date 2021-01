Ieri a Formello si è sviluppata l'ennesima pagina negativa della gestione sportiva di questa stagione in casa Lazio. Era infatti in programma un vertice di mercato fra il ds Igli Tare e il presidente Claudio Lotito che però si è presto trasformato in un acceso diverbio fra i due.



Secondo il Corriere dello Sport, la tensione nasce proprio dalla gestione dei fondi in questa delicata stagione che dopo l'accesso in Champions sta invece riportando la Lazio lontano dal quarto posto. Il ritardo in classifica e le strategie in programma per il mercato di gennaio stanno generando forte nervosismo con i due uomini forti che stanno, per ora, su due linee di pensiero molto lontane.