Tensione tra Inzaghi e Correa. La Lazio esce con le ossa rotte dal San Paolo, con un possibile caso sul groppone. Il fattaccio sarebbe avvenuto a Formello, prima della partenza per la trasferta di Napoli. Momenti di tensione sul campo di allenamento durante la rifinitura: vanno in scena le ultime prove tattiche, la squadra capisce chi scenderà in campo. L'ex Samp Correa sa che non scenderà in campo nell'11 titolare e non la prende bene: abbandona il campo di allenamento, pieno di rabbia.



TENSIONE IN CASA LAZIO - Come riporta Sportmediaset, il momento di stizza di Correa sarebbe stato provocato dall'esclusione in vista del match contro il Napoli, importante per mantenere vivi i discorsi Champions in casa Lazio. Momenti di vero e proprio imbarazzo da parte del gruppo e dello staff, poi Correa, smaltita rabbia e tensione, sarebbe tornato sul terreno di gioco per concludere l'allenamento con i compagni. L'argentino è poi sceso in campo contro il Napoli a partita in corso, fornendo ad Immobile l'assist dell'unica rete biancoceleste. Per Inzaghi la gestione del gruppo sarà fondamentale da qui alla fine della stagione: la lista degli esclusi rischia di allungarsi, man mano che la stagione entrerà nel vivo. Prima che Correa diventi un caso, toccherà ad Inzaghi ristabilire l'ordine a Formello.