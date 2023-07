Il Fulham fa sul serio per Callum Hudson-Odoi. Come riporta Sky Sports UK, i Cottagers avrebbero già presentato un'offerta ufficiale al Chelsea per il giovane attaccante esterno. La proposta si aggira intorno ai 4 milioni di sterline, quasi 5 milioni di euro. Sul classe 2000 - lo ricordiamo - è forte anche il pressing della Lazio.