Il Kosovo di Berisha non ce l'ha. E per il centrocampista della Lazio l'ennesima brutta serata, in un momento davvero negativo. Dopo l'erroraccio costato la sconfitta contro il Celtic in Europa League, ora tocca alla sua nazionale: nonostante il vantaggio iniziale di Nuhiu avesse illuso una nazione intera, la Repubblica Ceca con una doppietta di Kral l'ha ribaltata. Le residue speranze di Berisha e compagni risiedono nella Nations League: con una vittoria potrebbero strappare il pass per Euro 2020.



MILINKOVIC INCOLORE - Serata incolore per Milinkovic-Savic: la Serbia batte il Lussemburgo ma la prestazione del centrocampista della Lazio, in campo per 1 ora, non convince. Ora serve un miracolo: con l'Ucraina già qualificata, per i serbi, oltre alla speranza Nations League, servirebbe un miracoloso pareggio del Lussemburgo con il Portogallo. Quasi impossibile. Per l'Albania dell'ex Lazio Reja solo un pari con l'Andorra: Strakosha è rimasto in panchina, comunque la sua selezione è già matematicamente eliminata.