La Lazio continua a festeggiare la Supercoppa. Finite le vacanze natalizie, in casa biancoceleste oggi alle 15 porte aperte ai tifosi per il primo allenamento di preparazione alla gara contro il Brescia di domenica. Cancelli aperti al centro sportivo di Formello: alle ore 15 la squadra biancoceleste scenderà in campo per festeggiare la Supercoppa vinta contro la Juventus. I tifosi, dopo una lunga notte di gioia, hanno già avuto modo di abbracciare i propri beniamini all'aeroporto, al ritorno da Riad: la Lazio vorrebbe concedere un'altra giornata di festa, prima di rituffarsi nel campionato.