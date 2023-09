Scoppia il caso Lazzari nello spogliatoio della Lazio. Secondo quanto riporta il Messaggero questa mattina, il terzino destro dopo la terza panchina consecutiva in Serie A si è lamentato con Sarri e non ha accettato di buon grado questa repentina messa in disparte nelle gerarchie. Un atteggiamento nervoso nient'affatto gradito al tecnico toscano e neppure alla società, che ritiene inappropriato in questo momento tale comportamento fuori dalle righe dell'ex Spal. Con tutta probabilità arriveranno a breve provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, soprattutto se simili episodi saranno reiterati in futuro.