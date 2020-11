Multe su multe per lo spogliatoio della Lazio. Dopo quella sacrosanta e molto salata per Luis Alberto dopo lo sfogo in ottica stipendi su Twitch, come riporta stamani Il Messaggero è arrivata un'altra ammenda per un calciatore biancoceleste. Si tratta di Wesley Hoedt. Il difensore olandese ha girato il video dell'atterraggio tormentato di Crotone che ha fatto il giro dei telefonini diventando virale. Si tratta comunque di una multa meno ingente di quella rifilata al Mago. Intanto Lotito sta cercando anche l'autore del video girato all'aeroporto di Fiumicino prima della partenza del velivolo della Lazio verso Crotone.