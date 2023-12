Terza rivoluzione in tre anni in arrivo in casa Lazio. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, nelle prossime sessioni di mercato il club biancoceleste potrebbe lasciar partire diversi senatori per rinnovare la squadra e far posto ai sogni di Sarri.



Dopo lo stavolgimento della difesa e del centrocampo nelle ultime due estati, tra gennaio e giugno prossimi potrebbe toccare all'attacco e non solo. Felipe Anderson si svincolerà a fine stagione (l'accordo che era stato trovato per il rinnovo è stato congelato), Pedro idem e Immobile è corteggiato dall'Arabia. Inoltre ci sono Marusic e Hysaj ad un anno dalla scadenza. ll tecnico toscano vorrebbe Ferguson e Colpani e, visiti i costi, proprio le cessioni sembrano essere l'unica strada possibile per Lotito e Fabiani per accontentarlo.