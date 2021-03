In seguito al primo step della scorsa settimana, ovvero il processo tamponi, ecco un altro impegno importante per la Lazio e il presidente Lotito. Oggi infatti dalle ore 12:30 il club capitolino si presenterà davanti alla Corte d'Appello (giudice Sandulli) per richiedere il 3-0 a tavolino contro il Torino e ribaltare così la sentenza del Giudice Sportivo. Per quest'ultimo la gara era da "riprogrammare" poiché la formazione granata è rimasta bloccata per "causa di forza maggiore". Una decisione che alla Lazio non è andata giù, perciò ecco il secondo round.