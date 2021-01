Non solo la notizia di Luis Alberto. Inzaghi nella serata di ieri ha dovuto mandar giù un boccone ancor più amaro. Come riporta Il Messaggero è arrivato il responso dalla Germania per Luiz Felipe: la caviglia va operata. Lo staff medico biancoceleste avrebbe consigliato al brasiliano di attendere la fine della stagione, ma il classe '97 vorrebbe effettuarla subito per evitare di compromettere la sua carriera. Si tratterà di un intervento in artroscopia dopo il quale il difensore della Lazio dovrà star fermo tra i due e i tre mesi. Per questo motivo al momento il club capitolino si tutelerà con il reinserimento in rosa del partente Vavro, ma è chiaro che non basta lo slovacco per sostituire Luiz Felipe.