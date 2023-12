La Lazio potrebbe perdere di nuovo Casale per la sfida di domani contro il Frosinone. Il difensore biancoceleste ieri non si è allenato con i compagni. È stato colpito da influenza e ha avuto problemi intestinali. Sarri spera che tutto possa risolversi nel giro di poco e che già oggi il calciatore sia disponibile per la rifinitura. Se così non fosse, l'ex Hellas rischierebbe di non rientrare nemmeno tra i convocati per la partita dell'Olimpico con i ciociari.



In questa stagione, per problemi muscolari agli adduttori, Casale ha già saltato 7 incontri tra campionato e coppe e non è mai riuscito a garantire la stessa continuità della passata stagione. Considerando anche l'assenza di Romagnoli, Sarri è pronto a schierare di nuovo la coppia Patric - Gila.