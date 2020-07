La Lazio torna subito in campo. Da Lecce è tornata subito a Roma, stamattina alle 10.30 bisognerà cercare di smaltire le tossine di una sconfitta che poteva costare la resa totale. Solo il Milan salva la lotta Scudetto, nel frattempo Inzaghi dovrà fare di nuovo la conta per tirare su la formazione di sabato contro il Sassuolo.



FORMAZIONE LAZIO - Come sempre, il mister dovrà stare attento all'infermeria: intanto non ci sarà Patric, che verrà squalificato per più turni. Al suo posto è rientrato Luiz Felipe, era al box da quasi un mese per una lesione muscolare. Da valutare Leiva e Cataldi: il brasiliano ha faticato a terminare il primo tempo, Cataldi invece ha giocato 20 minuti ma aveva la caviglia dolorante. Lungodegenti Correa e Marusic, non rientreranno: da giovedì cominceranno le prove tattiche anti-Sassuolo.