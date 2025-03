Getty Images

Lazio, altri due rientri per Baroni: pedine importanti anche per il ritorno col Viktoria Plzen

22 minuti fa



Baroni recupera Zaccagni e Dele-Bashiru per l'Udinese. La vittoria della Lazio in Europa League in extremis col gol di Isaksen ha dato ancora più entusiasmo a tutto l'ambiente biancoceleste, ma ha anche lasciato ulteriori scorie di fatica nelle gambe dei giocatori, reduci già dalla gara intensa di San Siro col Milan. Riavere quante più pedine possibili per gestire le rotazioni in questa fase cruciale della stagione è manna dal cielo per il tecnico.



Dopo i rientri di Vecino e Patric, l'infermeria si svuota ancora. Il capitano è rimasto a Roma, senza prender parte alla trasferta in Repubblica Ceca, per precauzione. Aveva accusato un affaticamento al polpaccio dopo Milano e Baroni ha preferito non rischiare. Dele-Bashiru invece ha smaltito il problema alla caviglia che lo aveva costretto all'uscita anticipata a Venezia e tenuto fuori nelle gare successive. Il suo ritorno sarà importante soprattutto in vista della gara di giovedì prossimo ancora contro il Viktoria Plzen, stavolta all'Olimpico. Per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League infati sarà inevitabilmente squalificato Rovella. Vecino prenderà verosimilmente il suo posto e il nigeriano sarà l'unico ricambio lì in mezzo. Qualche chance di andare almeno in panchina giovedì 13 le ha anche Castellanos, ma su di lui lo staff e il tecnico intendono usare la massima cautela possibile. Sarà perciò valutato giorno per giorno il suo stato di recupero fisico. L'altro sicuramente out invece fino alla sosta è Hysaj.