Altro giallo sul mercato della Lazio dopo il mancato arrivo di David Silva, passato dal Manchester City alla Real Sociedad. Stavolta a preoccupare i biancocelesti sono le condizioni fisiche dell'attaccante del Fenerbahce, Muriqi, fermato da un infortunio nell'amichevole con l'Istanbulspor. In Turchia di parla di almeno un mese di stop per uno strappo muscolare. E non solo. Infatti un membro del board del Fenerbahce, Selahattin Baki ha dichiarato in occasione della presentazione del calendario del campionato: "Per Muriqi abbiamo emesso un comunicato e resta valido. Se le nostre richieste dovessero essere soddisfatte allora Vedat andrà via. Non c’è necessità di vendere".



Sempre secondo il Corriere dello Sport, c'è poi il pericolo che l'Inter possa inserirsi su Fares della Spal. Il rinnovo più spinoso è quello del difensore Acerbi: c'è distanza tra domanda (3,5 milioni) e offerta (circa 2,8 milioni più bonus).

Capitolo Ciro Immobile: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, dopo il Newcastle spunta il Barcellona per l'attaccante biancoceleste. La Lazio gli ha prospettato un prolungamento del contratto dal 2013 al 2025 con aumento d'ingaggio da 3,5 a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Basterà?