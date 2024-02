Lazio, altro che 100 milioni: sul mercato Lotito ha speso solo quello che la società ha incassato

La Lazio ha speso sul mercato molto meno dei 100 milioni che Lotito dichiara a parole da mesi. E' quanto sottolinea oggi il Corriere dello Sport, analizzando il tema degli investimenti fatti dalla società in estate (a gennaio non è stato fatto alcun acquisto) per formare la squadra di quest'anno. La scelta dei nuovi arrivi e la gestione della rosa è infatti finita al centro delle polemiche attorno (e dentro) ai biancocelesti, in particolare dopo il ko di Firenze e le parole di Sarri sulle decisioni della società in sede di calciomercato.



Alla cifra che il presidente della Lazio sostiene di aver investito in realtà si arriva solo sommando anche IVA e commissioni pagate ad agenti e intermediari. Ma l'ultima relazione di bilancio pubblicata riferisce che i sette giocatori acquistati tra luglio e agosto (otto contando pure Kamada, arrivato però a parametro 0) sono costati in realtà 76 milioni di euro netti. Inoltre Nel computo di Lotito non vengono considerati i 40 milioni incassati per la cessione di Milinkovic. Tenendo conto inoltre che al 30 giugno 2023 la società aveva chiuso il bilancio con un negativo di 30 milioni, la cifra effettivamente investita per il calciomercato 2023-24 si attesta poco sopra i 60 milioni. Gli stessi soldi, in buona sostanza, che il club si è garantito con il premio per il piazzamento al secondo posto la scorsa stagione e gli introiti assicurati dalla partecipazione alla Champions League. In attesa che la Uefa calcoli, alla fine di questa stagione, la quota per i singoli club relativa al market pool e trascurando gli incassi al botteghino (che la società biancoceleste non ha mai comunicato), quello che emerge da quanto riporta il quotidiano è che la Lazio abbia in realtà speso solo quello che aveva già guadagnato, senza ulteriori investimenti.