Crescono sempre di più le possibilità di un’imminente operazione per Stefan Radu. Al difensore romeno è stata diagnosticata un’ernia inguinale. Nonostante inizialmente l’idea fosse quella di stringere i denti e provare a scendere in campo contro il Bayern Monaco, come riporta Il Messaggero Radu potrebbe decidere di procedere subito con l’operazione. In giornata è atteso il comunicato della Lazio.