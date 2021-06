Continua la girandola di nomi intorno alla Lazio. L'ultimo profilo accostato al club capitolino gioca in Portogallo e sempre al Benfica come Nuno Tavares. Si tratta di Grimaldo, terzino sinistro spagnolo che in questa stagione in Liga NOS ha totalizzato 31 presenze, 2 gol e 10 assist. Il suo valore si aggira sui 20 milioni di euro. A riportarlo è O Jogo.