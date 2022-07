Ennesimo cambio di obiettivo per la Lazio nella ricerca di un portiere. Dopo lo stop per Carnesecchi, Vicario sembrava in pole fino a ieri sera, quando poi è spuntata la candidatura di Luis Maximiano, già corteggiato in queste settimane anche dal Napoli.



Estremo difensore portoghese, scuola Sporting, passato al Granada l'anno scorso, è un gigante di un metro e novanta, classe '99. Nella notte sembra sia stato già raggiunto un accordo di massima col calciatore. Ora si tratta con il club sul prezzo del cartellino. Che comunque costa meno degli altri due profili italiani, soprattutto perché il club spagnolo, retrocesso quest'anno, non gioca al rialzo. Come spiega questa mattina Repubblica infatti, questo nuovo ribaltone sarebbe dovuto alle richieste, ritenute esorbitanti da Lotito, avanzate dall'Empoli per il proprio portiere.Restano invece ancora da capire le scelte che saranno fatte per il ruolo di secondo.