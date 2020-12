Ormai è una sentenza. Ciro Immobile è sempre più il trascinatore della sua Lazio. Una macchina da gol capace di segnare in ogni modo. Contro il Napoli è riuscito a beffare di testa due colossi come Maksimovic e Koulibaly. Uno stacco che gli ha permesso di ottenere un altro riconoscimento, stavolta da parte della Figc. Il numero 17 biancoceleste è stato scelto come "miglior italiano della 13esima giornata di Serie A".