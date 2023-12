Niente da fare per Alessio Romagnoli: Il centrale della Lazio darà forfait anche oggi a Empoli. La tegola a Formello è caduta ieri, durante la rifinitura. Il polpaccio del difensore, fermo da oltre un mese, è tornato a far male. Il problema accusato durante l'ultima sosta per le nazionali non è quindi ancora del tutto risolto. Sarri sperava di averlo a disposizione oggi per la trasferta al Castellani, dopo i segnali positivi degli ultimi giorni. Dovra invece aspettare almeno fino alla gara contro il Frosinone del 29 dicembre, ma a questo punto non è neppure da escludere la possibilità che l'ex Milan torni in campo direttamente a gennaio. Valutazioni sulle sue condizioni verranno fatte subito dopo le festività, alla ripresa degli allenamenti, il 26.