Nonostante ci fosse qualche dubbio sulla disputa o meno dell'amichevole contro la Primavera, stamattina sul campo Fersini di Formello, come da programma la Lazio ha portato a termine la sfida contro l'under 19. Una seduta dedicata al giovane Daniel Guerini, deceduto prematuramente mercoledì scorso.



CORREA SCATENATO, LUIS ALBERTO PRESENTE - Un test, quello di stamattina, importante per chiudere il lavoro settimanale. Impiegati anche diversi calciatori assenti nei giorni scorsi. Su tutti Luis Alberto. Il Mago, volato a Siviglia per dei motivi personali, stamani ha giocato l'intera amichevole (durata circa un'ora). Lo stesso Patric, ieri assente, quest'oggi è stato schierato regolarmente. La sfia contro i baby della Primavera è terminata 7-2 per la prima squadra. Scatenato Lulic (doppietta), ma soprattutto Correa, autore di un poker. L'altro timbro è stato di Novella, terzino dell'under 19 sfortunato nel deviare un cross dalla destra di Parolo.



Si conclude così la prima settimana di pausa nazionali della Lazio. Domani è previsto un giorno di riposo, dopo il quale si comincerà a preparare il match contro lo Spezia. Gestiti quest'oggi Reina, Hoedt, ed Escalante (che compie 28 anni). Assenti ancora gli acciaccati Fares e Caicedo, i quali torneranno in gruppo la prossima settimana, e Luiz Felipe. Il brasiliano scalpita per tornare a correre e testare la caviglia operata a Monaco di Baviera.