La Lazio si ritrova immediatamente per dimenticare la sconfitta contro l'Inter. Mattinata impiegata con un’amichevole in famiglia con la Primavera. Nel primo tempo in campo Guerrieri; Bastos, Wallace, Caceres; Patric, Basta, Murgia, Berisha, Lukaku; Correa, Rossi. Il resto della squadra, i titolari contro l'Inter, si è allenata in palestra.



AMICHEVOLE - L'amichevole è servita per mettere minutaggio nelle gambe di chi sta giocando meno. In rete proprio l'ex Primavera Rossi e 2 volte Correa, che scalpita per un posto da titolare. La quarta rete la firma Pedro Neto, subentrato nella ripresa. Fissa il risultato sul 4-1 il neo-acquisto per la Primavera Luan Capanni.