Lazio, amuleto Dia: mai una sconfitta quando segna lui

33 minuti fa



Boulaye Dia si conferma un amuleto per la Lazio. Ieri il senegalese con il suo gol a Empoli ha regalato la vittoria ai biancocelesti e ha anche confermato una statistica speciale che lo riguarda in questa stagione: quando segna lui la squadra di Baroni non perde mai, in campionato come in coppa. Sottolinea questo dato stamattina il Corriere dello Sport.



"Taty ha segnato 10 gol in campionato, io sono vicino: ne ho fatti 9. Bene per noi e per la squadra", ha detto l'attaccante a fine partita al Castellani, con il premio Man of the match in mano. Sommando anche i 3 in Europa League - al netto dell'uscita poi ai rigori contro il Bodo/Glimt - Dia è a quota 12 reti quest'anno, che sono valse otto vittorie e tre pareggi. Dopo un periodo poco brillante dal punto di vista del rendimento e qualche critica incassata, è tornato decisivo nelle ultime uscite: a Genova aveva messo in ghiaccio la gara con la sua rete nel primo tempo. Ieri invece, sempre in trasferta, ha regalato 3 punti pesanti nella corsa Champions ai suoi. E in vista della sfida di sabato contro la Juventus ha già suonato la carica con i tifosi sui social. Un suo gol in casa in campionato manca dalla gara contro il Napoli di febbraio scorso. Ora Dia vuole tornare a far esultare l'Olimpico