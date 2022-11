Tre rinnovi già definiti. Il quarto, quello di Felipe Anderson, è in arrivo. In casa Lazio si gettano le basi per il futuro, partendo dallo zoccolo duro della rosa. Sarri potrà così contare sui suoi uomini chiave per continuare il suo progetto tattico con i biancocelesti. , partendo dallo zoccolo duro della rosa.potrà così contare sui suoi uomini chiave per continuare il suo progetto tattico con i biancocelesti.



11 ANNI INSIEME - Proprio il brasiliano è uno degli elementi imprescindibili per il tecnico toscano. Titolare inamovibile, sia da ala, sia da falso 9, il mister non ha mai smesso di avere fiducia nelle sue qualità, anche nei periodi meno brillanti. E potrà continuare a farlo per i prossimi 5 anni, visto che, tanto da parte del club, quanto dal calciatore, c'è tutta la volontà di prolungare il legame oltre la scadenza di giugno 2024. L'idea della società è quella di arrivare fino al 2027, adeguando l'ingaggio a 3 milioni di euro a stagione, compresi i bonus. Il 29enne sudamericano arriverebbe così ad un totale di 11 stagioni in maglia biancoceleste, anche se non consecutive. Un record nel calcio di oggi. Nelle prossime settimane le parti si vedranno per mettere nero su bianco questa voglia reciproca di continuare insieme il percorso.