Lazio, anche Kamenovic tra i delusi: niente cessione per il terzino

Nessun colpo in entrata e solo l'uscita di Basic nel mercato invernale della Lazio. La delusione della piazza e del tecnico per l'immobilismo della società è pari almeno a quella di un altro calciatore che si aspettava di lasciare il club per cercare riscatto altrove. Dimitrije Kamenovic, ai margini del progetto tecnico biancoceleste e di fatto fuori rosa (una sola presenza da gennaio 2022), sperava di trovare sistemazione lontano da Formello, ma delle diverse ipotesi che si sono presentate non se ne è concretizzata nessuna.



Il suo procuratore, Mateja Kezman, aveva provato a piazzarlo già in estate in Turchia, ma senza successo. Ci ha riprovato anche nelle scorse settimane, provando a proporlo anche ad alcuni club di Serie B. Alla fine però nessuno si è fatto avanti concretamente, Resterà a Roma altri sei mesi, senza grosse speranze di essere preso in considerazione da Sarri. Il suo contratto scadrà nel 2026, ma a questo punto è molto probabile quindi che in estate agente, società e calciatore si siedano al tavolo per cercare una soluzione.