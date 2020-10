Dopo il Correa, mattatore con l'Argentina, ieri sera Milinkovic ha ribadito il suo ottimale stato di forma. In gol contro l'Inter domenica 4 ottobre. Doppietta giovedì 8 ottobre contro la Norvegia (entrando all'80') e gol ieri sera contro la Turchia con modalità simili a quello siglato contro l'Inter. Quattro centri in tre gare giocate. Il Sergente si è sbloccato e Inzaghi lo aspetta a braccia aperte per affidargli (insieme a Luis Alberto) le redini del centrocampo della Lazio.