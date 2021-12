Secondo Il Messaggero anche Patric e Marusic lasceranno la Lazio a fine stagione. I loro nomi si aggiungono all'elenco in scadenza, che vede in testa Leiva e Strakosha insieme a una buona parte degli attuali fuori rosa.



Anche il contratto dello spagnolo terminerà a giugno, mentre il montenegrino, nonostante abbia trovato l'accordo per il prolungamento nei mesi scorsi (la firma non è stata mai ufficializzata con un comunicato, ndr), stando a quanto riporta il quotidiano finirà comunque sul mercato.