Dopo le esclusioni con Inzaghi, per Vavro la musica non è cambiata con Sarri. Lo slovacco è stato escluso dalla lista della Lazio per il campionato e di conseguenza è sul mercato. Oltre a diversi club spagnolo interessati a lui, come riporta Repubblica ne spunta uno italiano. Si tratta del Torino. Vavro potrebbe andare a sostituire il partente Lyanco, quest'ultimo in direzione Southampton.