Principio di pubalgia per Mattia Zaccagni. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, sottolineando il calo di prestazioni nell'ultimo mese da parte dell'esterno d'attacco della Lazio. Ecco svelato quindi anche il motivo del riposo forzato prima del Milan. Una situazione che dovrà essere gestita con cautela dal calciatore e della staff, per non rischiare di perdere uno dei migliori uomini in attacco in vista di queste ultime quattro partite. Una grana in più per Sarri che deve fare già i conti con gli infortuni di Cataldi e Vecino e con le non brillanti condizioni degli altri uomini chiave della rosa, Milinkovic e Immobile su tutti.