Ancora l’Inter sul cammino della Lazio verso la Champions League. Aspettando il recupero di campionato contro l’Udinese, per i biancocelesti è praticamente un match point quello di domenica a San Siro: la squadra di Inzaghi è a 45 punti con una gara da recuperare, l’Inter è al terzo posto con 53 e il Milan al quarto con 51. In mezzo la Roma, a 47 punti. Per restare in corsa per la Champions, la Lazio deve superare l’esame Inter. Per farlo, Inzaghi aspetta le risposte di coloro che finora hanno reso meno rispetto alla scorsa stagione: Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile.



IL VERO MILINKOVIC - Il Sergente, seguito da vicino dall’Inter stessa oltre che da Milan e Juventus per la prossima stagione, è fermo a 3 gol e 3 assist in 24 partite di campionato. Le prestazioni che avevano fatto impennare la sua valutazione fino a 100 milioni di euro in questa stagione sono state sporadiche. Inzaghi gli ha sempre dato fiducia e lo ha sempre difeso pubblicamente, ma adesso è il primo ad aspettarsi una svolta da lui. Le possibilità della Lazio di andare in Champions passano anche da lui e lo sa bene il presidente Lotito, che recentemente ha dichiarato: “I tifosi mi criticano, ma in estate ho comprato e ho rifiutato per un calciatore un’offerta a cifre a cui nessuno al mondo avrebbe detto di no. Milinkovic? Il nome non lo dico. Mi ero impegnato con Inzaghi a non cederlo. E l’offerta arrivò al penultimo giorno di mercato, non avevo tempo per sostituirlo. Voglio rompere l’assioma per cui più spendi, più vinci”. Lotito non ha specificato, ma l’offerta monstre riguardava proprio il serbo. Adesso il valore di mercato è sceso, per acquistarlo al termine della stagione potrebbero bastare 60/70 milioni di euro. Molto dipenderà anche dal piazzamento finale della Lazio in campionato. IL MOMENTO DI IMMOBILE - Le giocate di Milinkovic, ma anche i gol di Ciro Immobile. 29 l’anno scorso alla pari di Mauro Icardi, solo 13 (con 3 assist) in queste 28 giornate di campionato. Fuori nell’ultima partita di campionato col Parma causa squalifica, Immobile in Nazionale non è riuscito a interrompere il suo digiuno. Mancini con la Finlandia gli ha dato fiducia dal primo minuto, ma Ciro non ha trovato la via della rete (va detto che ha servito uno splendido assist a Kean per il raddoppio). L’ultima rete segnata da Immobile in Nazionale risale al match del 5 settembre 2017 contro Israele, valido ancora per le Qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018. È passato tanto, troppo tempo per uno abituato a segnare come Immobile, ma adesso i pensieri sono rivolti solo alla Lazio. C’è una Champions League da conquistare e la sfida di San Siro è cruciale per i biancocelesti: serve la svolta della coppia Milinkovic-Immobile, che l’anno scorso è arrivata a giocarsi il posto nella massima competizione europea all’ultima giornata di campionato.