Il presidente Lotito è sempre più convinto della crescita della sua Lazio. In seguito alle dichiarazioni rilasciate nella mattinata di ieri nel Salone d'Onore del Coni alla presentazione del libro di Ezio Luzzi "Tutto il Mio Calcio Minuto per Minuto" è stato intercettato anche da Il Messaggero. Ecco come il patron biancoceleste si è espresso sul sogno scudetto: "Scudetto? Con la passione e il massimo impegno ci arriveremo. Io sono il primo a volerlo, rappresento la passione di un popolo".